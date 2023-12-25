Юсуф Раисов о заявлении Резникова: «Думаю, что он вернется»

Юсуф Раисов высказался о заявлении Артема Резникова о завершении карьеры:

«Я ожидал такую картину, кто первый повалит, тот и сможет удержать. Показалось, что Резников очень быстро забился. Резников заявил, что не хочет драться? Я думаю, что он собирется, вернется. У него были хорошие победы, в нашем спорте бывают и взлеты, и падения, нужно психологически собраться»

Резников проиграл в четвертом раунде Али Багову техническим нокаутом.

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