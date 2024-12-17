Вице-президент ACA Бадаев − о Шлеменко: «Вероятность его приглашения к нам возросла»
«Александр молодец! Я уже поговорил с командой Александра, поздравил их. Это большая победа, которая мотивирует других спортсменов.
Я помню, был период, когда Шлеменко списали. Тогда казалось, что он свой пик прошел и не вернется на хороший уровень.
Но он вновь и вновь доказывает, что при правильном настрое и подготовке можно бить любого.
И сейчас, конечно же, снова встает вопрос о том, чтобы Шлеменко побился в лиге ACA. И вероятность этого возрастает, потому что очевидно, что он конкурентоспособный.
Так что посмотрим в 2025 году. Это и бой с Крисом Ханникатом. Вероятный реванш, о котором мы много говорили.
Это и Дипчиков, стилистически очень интересный бой. Это и бой с Гасановым, который обсуждался. Да, но там нюансы, потому что Гасанов — чемпион.
В общем, будем смотреть. Поздравляем Александра Шлеменко и переходим в 2025 год с надеждой, что мы наконец‑то увидим его в АCA», − сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.
Напомним, что Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей в главном бою RCC 21.
Шлеменко хочет взять реванш у американца Ханниката: «Знаю, почему тогда проиграл»
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