Взвешивание UFC 312: дю Плесси и Стрикленд показали одинаковые цифры
9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, в главном событии которого Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд подерутся за титул в среднем весе.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
Дрикус дю Плесси (83,91 кг) − Шон Стрикланд (83,91 кг);
Вэйли Чжан (52,16 кг) − Татьяна Суарес (51,93 кг);
Джастин Тафа (120,65 кг) − Таллисон Тейшейра (119,29 кг);
Джим Крут (93,44 кг) − Родолфо Беллато (92,98 кг);
Джейк Мэттьюс (77,33 кг) − Франсиско Прадо (77,33 кг);
Том Нолан (70,53 кг) − Вячеслав Борщев (70,76 кг);
Колби Тикнесс (61,46 кг) − Александр Топурия (61,46 кг).
Стрикленд и дю Плесси обменялись колкостями на пресс-конференции: «Дрикус дерется как умственно отсталый»
Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»
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