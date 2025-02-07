Взвешивание UFC 312: дю Плесси и Стрикленд показали одинаковые цифры

9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, в главном событии которого Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд подерутся за титул в среднем весе.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Дрикус дю Плесси (83,91 кг) − Шон Стрикланд (83,91 кг);

Вэйли Чжан (52,16 кг) − Татьяна Суарес (51,93 кг);

Джастин Тафа (120,65 кг) − Таллисон Тейшейра (119,29 кг);

Джим Крут (93,44 кг) − Родолфо Беллато (92,98 кг);

Джейк Мэттьюс (77,33 кг) − Франсиско Прадо (77,33 кг);

Том Нолан (70,53 кг) − Вячеслав Борщев (70,76 кг);

Колби Тикнесс (61,46 кг) − Александр Топурия (61,46 кг).

Стрикленд и дю Плесси обменялись колкостями на пресс-конференции: «Дрикус дерется как умственно отсталый»

Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»