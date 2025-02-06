Битвы взглядов UFC 312: дю Плесси − Стрикленд, Чжан − Суарес

9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, перед которым состоялась пресс-конференция с участниками ивента.

В главном бою Дрикус дю Плесси подерется с Шоном Стриклендом за пояс в среднем весе, а в соглавном поединке Вэйли Чжан подерется с Татьяной Суарес за титул в минимальном весе.

После пресс-конференции бойцы устроили битвы взглядов.

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