Битвы взглядов UFC 312: дю Плесси − Стрикленд, Чжан − Суарес
9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, перед которым состоялась пресс-конференция с участниками ивента.
В главном бою Дрикус дю Плесси подерется с Шоном Стриклендом за пояс в среднем весе, а в соглавном поединке Вэйли Чжан подерется с Татьяной Суарес за титул в минимальном весе.
После пресс-конференции бойцы устроили битвы взглядов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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