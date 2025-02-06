Дю Плесси − о реванше со Стриклендом: «Хочу стереть все вопросы по поводу первого боя»

Дрикус дю Плесси объяснил, почему принял второй бой с Шоном Стриклендом.

«Хочу ли я стереть все вопросы по поводу первого боя? Однозначно. Не только я сказал, что выиграл первый бой, но и судьи так решили.

Мне предложили этот реванш, но сам я бы предпочел драться с Хамзатом. Но так решили, так что погнали», − сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси , который 9 февраля подерется с Шоном Стриклендом .

Стрикленд и дю Плесси обменялись колкостями на пресс-конференции: «Дрикус дерется как умственно отсталый»