Стрикленд заявил, что Перейра ненавидит дю Плесси: «Алекс − злобный ублюдок»

Шон Стрикленд заявил, что Алекс Перейра ненавидит Дрикуса дю Плесси.

«Думаю, что Алекс − злобный ублюдок. Он зол и по какой-то причине ненавидит Дрикуса . Я не знаю, что он ему сделал, но Перейра ненавидит дю Плесси.

То, как он смотрит на Дрикуса, походит на то, что это он будет с ним драться. Алекс − хороший чувак, но в его сердце есть ненависть.

У Алекса есть все деньги, он приехал в Америку, страну свободных людей. Его не ограбят в чертовом Рио. У него нет причин для несчастья.

Но в его сердце столько ненависти… Часть меня уважает это, потому что настоящий мужчина не должен становиться слишком мягким из-за денег», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд , чьим секундантом в бою с Дрикусом дю Плесси будет чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра .

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