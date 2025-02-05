Стрикленд заявил, что Перейра ненавидит дю Плесси: «Алекс − злобный ублюдок»
«Думаю, что Алекс − злобный ублюдок. Он зол и по какой-то причине ненавидит Дрикуса. Я не знаю, что он ему сделал, но Перейра ненавидит дю Плесси.
То, как он смотрит на Дрикуса, походит на то, что это он будет с ним драться. Алекс − хороший чувак, но в его сердце есть ненависть.
У Алекса есть все деньги, он приехал в Америку, страну свободных людей. Его не ограбят в чертовом Рио. У него нет причин для несчастья.
Но в его сердце столько ненависти… Часть меня уважает это, потому что настоящий мужчина не должен становиться слишком мягким из-за денег», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, чьим секундантом в бою с Дрикусом дю Плесси будет чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра.
Диего Лопес потренировался с Перейрой: «Спасибо за приглашение. Шама»
Перейра хочет драться с Усиком: «Бокс − одна из моих сильнейших сторон»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий