Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»
Шон Стрикленд заявил, что не болеет стафилококком перед боем с Дрикусом дю Плесси.
«Послушайте, ублюдки. У меня иммунитет к стафилококку. Вы видите эти усики? Я заражаю стафилококком, а не заражаюсь.
Я не болею, не травмируюсь и не ловлю стафилококк. В воскресенье я выйду в клетку и попру. Бьемся до смерти, голландец [Дрикус дю Плесси]», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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