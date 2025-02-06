Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»

Шон Стрикленд заявил, что не болеет стафилококком перед боем с Дрикусом дю Плесси.

«Послушайте, ублюдки. У меня иммунитет к стафилококку. Вы видите эти усики? Я заражаю стафилококком, а не заражаюсь.

Я не болею, не травмируюсь и не ловлю стафилококк. В воскресенье я выйду в клетку и попру. Бьемся до смерти, голландец [Дрикус дю Плесси]», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд .

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