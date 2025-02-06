Стрикленд и дю Плесси обменялись колкостями на пресс-конференции: «Дрикус дерется как умственно отсталый»

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси обменялись оскорблениями на пресс-конференции.

− Дрикус дерется, как умственно отсталый в специальном автобусе, но я уважаю это, − сказал средневес UFC Шон Стрикленд .

− Я может и дерусь как умственно отсталый в автобусе, но ты выглядишь как водитель этого автобуса. Тебя с твоим внешним видом нельзя подпускать к детям, − ответил ему чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

9 февраля дю Плесси и Стрикленд подерутся за титул UFC в среднем весе на турнире UFC 312.