Стрикленд и дю Плесси обменялись колкостями на пресс-конференции: «Дрикус дерется как умственно отсталый»
Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси обменялись оскорблениями на пресс-конференции.
− Дрикус дерется, как умственно отсталый в специальном автобусе, но я уважаю это, − сказал средневес UFC Шон Стрикленд.
− Я может и дерусь как умственно отсталый в автобусе, но ты выглядишь как водитель этого автобуса. Тебя с твоим внешним видом нельзя подпускать к детям, − ответил ему чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
9 февраля дю Плесси и Стрикленд подерутся за титул UFC в среднем весе на турнире UFC 312.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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