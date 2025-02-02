Павлович – о бое с Розенстрайком: «Не лететь – моя главная задача на поединок. Три раза его болтанул, но не пошел добивать»

Сергей Павлович объяснил, почему не рисковал в бою с Жаирзиньо Розенстрайком.

«Хочу больше выступать – не раз в год. Моя основная цель – пояс. Чтобы за ним идти, нужно быть разносторонним. Моя главная задача в бою с Розенстрайком, которую мы прорабатывали с тренером – не лететь.

Я раза три болтанул Жаирзиньо и мог пойти добивать, но каждый раз останавливался. Хотел именно в бою проработать все нюансы», – заявил боец UFC Сергей Павлович .

Напомним, Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка на UFC Fight Night 250.

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