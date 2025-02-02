Павлович встретился с Розенстрайком: «Мужик, спасибо за бой»
Сергей Павлович встретился с Жаирзиньо Розенстрайком после боя.
«Мужик, спасибо за бой», – написал в соцсетях боец UFC Сергей Павлович.
Напомним, Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Не лететь – моя главная задача на поединок. Три раза его болтанул, но не пошел добивать»
Аспиналл – после победы Павловича над Розенстрайком: «Последние бои в тяжелом весе – полное дерьмо. Нужно перестать тормозить дивизион»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Сергея Павловича
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