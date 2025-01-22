Мойкано объяснил, почему быстро постучал в бою с Махачевым: «Ислам очень хорошо закрыл Д’Арс»
Ренато Мойкано рассказал о бое с Исламом Махачевым.
«Когда я начал искать пространство в схватке, чтобы встать на ноги, Ислам как бы дал понять, что я могу поставить свою ступню на его бедро и подняться.
Но он это сделал, чтобы я обнажил шею, а затем захватил меня в удушение Д’Арс, сделал это очень быстро.
Вот почему я так быстро постучал так быстро, захват был очень хорошо закрыт», − сказал легковес UFC Ренато Мойкано, проигравший Исламу Махачеву удушающим приемом в первом раунде в бою за титул.
Мойкано – о поражении Махачеву: «Это отстой! Сейчас я просто хочу выиграть следующий бой»
Пимблетт недоволен сдачей Мойкано: «Какого хера ты так быстро постучал, Ренато? Тебя душат, а не ломают шею. Усни»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Ренато Мойкано
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