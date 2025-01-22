Махачев был легче Мойкано на два килограмма во время боя, Ислам набрал за сутки 10,66 кг, Ренато − 12,15 кг
Ислам Махачев набрал больше 10 кг за сутки перед боем с Ренато Мойкано.
Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала данные по весу участников UFC 311, показав, сколько бойцы набрали килограммов за время между контрольным взвешиванием и выходом в октагон.
Ислам Махачев, показавший на взвешивании 70,08 кг, в день боя весил 80,74 кг. Мойкано был тяжелее: 70,31 кг на взвешивании и 82,46 перед боем.
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов в день боя показали одинаковые 71,12 кг, но на контрольном взвешивании Умар был тяжелее: 61,23 кг против 60,78 у Мераба.
Мойкано объяснил, почему быстро постучал в бою с Махачевым: «Ислам очень хорошо закрыл Д’Арс»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Аарона Бронстетера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем