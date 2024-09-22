Теренс Кроуфорд: «Надеюсь, что в следующем бою подерусь с Канело. Если нет, то буду двигаться дальше»

Теренс Кроуфорд рассчитывает, что его следующим соперником станет Канело.

«Канело ? Надеюсь, это будет мой следующий бой. Если нет, то буду двигаться дальше», – заявил чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Кроуфорд хочет провести следующий бой против Канело во втором среднем весе (ESPN)

Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»