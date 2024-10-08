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Теренс Кроуфорд: «Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором, не так ли?»

Теренс Кроуфорд обратился к подписчикам.

«Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором Макгрегором, не так ли? Вы все говорите что угодно, чтобы придумать безумную чушь.

Сауль Альварес может драться с кем хочет. Если наш бой состоится, то так оно и будет», – обратился в соцсетях к подписчикам чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.

Кроуфорд покоряет уже четвертый вес: идет за Канело, но пока не впечатляет

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
logoСауль Альварес
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