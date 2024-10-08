Теренс Кроуфорд: «Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором, не так ли?»

Теренс Кроуфорд обратился к подписчикам.

«Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором Макгрегором , не так ли? Вы все говорите что угодно, чтобы придумать безумную чушь.

Сауль Альварес может драться с кем хочет. Если наш бой состоится, то так оно и будет», – обратился в соцсетях к подписчикам чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд .

Кроуфорд покоряет уже четвертый вес: идет за Канело, но пока не впечатляет