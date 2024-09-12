Канело − о Кроуфорде: «Это легкий бой для меня, но Теренс хорош»

Сауль Альварес назвал Теренса Кроуфорда легким соперником.

«В его бою с Исраилом Мадримовым мы увидели разницу в весовых категориях. Вот мои мысли. Это легкий бой для меня.

Теренс много двигается, он хороший боец и боксер. В первых трех или четырех раундах будет сложно, но затем я разберусь с ним», − сказал чемпион мира по боксу Сауль Альварес .

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