Топурия − о переходе в легкий вес: «Это то, чего я хочу, но, если UFC скажет защищать мне пояс, я так и сделаю»
Илия Топурия готов продолжить защищать титул в полулегком весе.
«Перейти в легкий вес − то, чего я хочу. В UFC знают об этом. Но в конечном итоге решение принимают они. Они знают, как вести бизнес, у них большой опыт.
Если они скажут мне защищать пояс в полулегком весе, возможно, я так и сделаю. Но если они позволят мне подняться, то я так поступлю. И буду очень этому рад», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: mainevent
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