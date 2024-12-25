Волкановски назвал топ-5 бойцов UFC: «Адесанья – величайший ударник в истории»
Алекс Волкановски назвал пять лучших бойцов UFC.
«Я бы назвал Деметриуса Джонсона и Джона Джонса. Жорж Сен-Пьер должен быть в списке. И Андерсон Сильва. И я хотел бы назвать Исраэля Адесанью. Он величайший ударник в истории UFC», – сказал Алекс Волкановски.
Волкановски – о Перейре: «Нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Иначе будет больно»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
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