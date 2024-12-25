Волкановски назвал топ-5 бойцов UFC: «Адесанья – величайший ударник в истории»

Алекс Волкановски назвал пять лучших бойцов UFC.

«Я бы назвал Деметриуса Джонсона и Джона Джонса . Жорж Сен -Пьер должен быть в списке. И Андерсон Сильва . И я хотел бы назвать Исраэля Адесанью. Он величайший ударник в истории UFC », – сказал Алекс Волкановски.

Волкановски – о Перейре: «Нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Иначе будет больно»