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Волкановски назвал топ-5 бойцов UFC: «Адесанья – величайший ударник в истории»

Алекс Волкановски назвал пять лучших бойцов UFC.

«Я бы назвал Деметриуса Джонсона и Джона ДжонсаЖорж Сен-Пьер должен быть в списке. И Андерсон Сильва. И я хотел бы назвать Исраэля Адесанью. Он величайший ударник в истории UFC», – сказал Алекс Волкановски.

Волкановски – о Перейре: «Нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Иначе будет больно»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
logoАндерсон Сильва
logoДжон Джонс
logoИсраэль Адесанья
logoUFC
logoЖорж Сен-Пьер
logoMMA
logoАлександр Волкановски
logoДеметриус Джонсон
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