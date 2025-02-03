Майкл Пейдж: «Бой с Эдвардсом в Великобритании был бы отличным событием для моих поклонников»
Майкл Пейдж хочет подраться с Леоном Эдвардсом в Великобритании.
«Единственный, кого я могу назвать – это Леон Эдвардс. Но дело не столько в бойце, сколько в месте проведения поединка. Причина только в Великобритании, а не в нем. Просто думаю, что этот бой был бы отличным событием для моих поклонников», – заявил боец UFC Майкл Пейдж.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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