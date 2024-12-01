Анатолий Токов включил двух россиян в топ-5 бойцов MMA всех времен
Анатолий Токов назвал топ-5 бойцов MMA в истории.
«Если мы говорим о всех бойцах смешанных единоборств, то мой топ-5 это: Федор Емельяненко, Даниэль Кормье, Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Андерсон Сильва», – заявил экс-претендент на титул Bellator Анатолий Токов.
Хабиб – о Джонсе: «Великий боец, но у него конфликт с Кормье. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья»
10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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