Дрикус дю Плесси не включил россиян в топ-5 бойцов UFC всех времен
«Список лучших – это сложно. Я имею в виду, что вы не можете отрицать величие Джона Джонса. Это величайший боец, безусловно. Конор Макгрегор – огромное вдохновение для меня. Он изменил спорт. Еще Мирко Кро Коп, он невероятный.
Андерсон Сильва – парень, которого я смотрел в нарезках. Видели, как я дерусь? Да, не похоже. Но я пытался.
И один из моих любимых бойцов. Парень, с которым я тренировался, и парень, которого я знаю, это также один из самых приятных людей, который готов на все – Гилберт Бернс... Дело в трудовой этике этого парня», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
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Дю Плесси уверен, что победит Махачева: «У него феноменальная борьба, но я просто сильнее физически. Это имеет огромное значение»
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