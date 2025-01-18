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Леон Эдвардс и Джек Делла Маддалена подерутся 22 марта в Лондоне в главном событии UFC Fight Night 255

Официально объявлен следующий бой Леона Эдвардса.

Экс-чемпион UFC Эдвардс (22-4) подерется в главном бою UFC Fight Night 255 с Джеком Делла Маддаленой (17-2).

Турнир пройдет 22 марта в Лондоне на арене O2.

Эдвардс в последний раз дрался в июле-2024, проиграв Белалу Мухаммаду в титульном поединке. Маддалена в марте-2024 победил Гилберта Бернса.

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Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
Джек Делла Маддалена
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