Генри Сехудо: «Поединок Топурия – Махачев больше, чем Аспиналл – Джонс. Илия может стать суперчемпионом»
Генри Сехудо высказался о важности победы Топурии над Махачевым.
«Лично я считаю, что Махачев – Топурия потенциально может быть большим поединком, чем Джон Джонс против Тома Аспиналла. С точки зрения конкуренции, разумеется. Дело в том, что Илия Топурия может стать суперчемпионом.
В тяжелом весе мы просто узнаем, кто настоящий бесспорный чемпион. А если выиграет Илия, то он войдет в особую, черт возьми, категорию. У него будет победа над действующим P4P. И это после победы над экс-лучшим бойцом вне весовой категории Алексом Волкановски», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Вартанян – о Топурии: «Ислам и Арман – его криптонитовые камни. Илия посредственно борется, без шансов»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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