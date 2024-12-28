Генри Сехудо: «Поединок Топурия – Махачев больше, чем Аспиналл – Джонс. Илия может стать суперчемпионом»

Генри Сехудо высказался о важности победы Топурии над Махачевым.

«Лично я считаю, что Махачев – Топурия потенциально может быть большим поединком, чем Джон Джонс против Тома Аспиналла . С точки зрения конкуренции, разумеется. Дело в том, что Илия Топурия может стать суперчемпионом.

В тяжелом весе мы просто узнаем, кто настоящий бесспорный чемпион. А если выиграет Илия, то он войдет в особую, черт возьми, категорию. У него будет победа над действующим P4P. И это после победы над экс-лучшим бойцом вне весовой категории Алексом Волкановски », – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

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