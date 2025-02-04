Стрикленд поддержал Адесанью: «Тебе ничего не нужно доказывать, чувак. Твое имя вписано в историю спорта»
Шон Стрикленд поддержал Исраэля Адесанью после поражения Нассурдину Имавову.
«Исраэль, тебе на самом деле не нужно ничего доказывать, чувак. Твои имя вписано в историю спорта. Ты высек в нем свое имя. Нечего стыдиться», – заявил боец UFC Шон Стрикленд.
Напомним, Адесанья проиграл Имавову в главном событии UFC Fight Night 250.
Стрикленд – о предложении отказаться от борьбы: «Все из-за тупейшего подсчета очков. Можно повалить кого-то и удерживать пять секунд, после чего он встанет и начнет бить тебя по морде»
Белал Мухаммад: «Безумно, что Чимаев финишировал Уиттакера, Имавов – Адесанью, но за титул будет драться парень, который 150 раз повалил Косту»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox Sports
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