Стрикленд − Белалу: «Поезжай в Палестину и сделай что-нибудь, мне надоела твоя болтовня в соцсетях»

Шон Стрикленд жестко высказался в адрес Белала Мухаммада.

«Позвольте мне кое-что сказать о Белале Мухаммаде . Откуда он, из Майами? А, из Чикаго. Белал, сделай мне одолжение и заткнись.

Сядь на корабль, вернись в Палестину, возьми в руки камень и сделай что-нибудь. Мне так надоела твоя болтовня в соцсетях.

Каждый раз, братан, когда мы видимся, ты опускаешь голову, как маленькая девочка. Ты говоришь что хочешь побить и поиметь меня? Пошел ты нахер», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд .

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