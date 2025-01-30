Стрикленд − Белалу: «Поезжай в Палестину и сделай что-нибудь, мне надоела твоя болтовня в соцсетях»
Шон Стрикленд жестко высказался в адрес Белала Мухаммада.
«Позвольте мне кое-что сказать о Белале Мухаммаде. Откуда он, из Майами? А, из Чикаго. Белал, сделай мне одолжение и заткнись.
Сядь на корабль, вернись в Палестину, возьми в руки камень и сделай что-нибудь. Мне так надоела твоя болтовня в соцсетях.
Каждый раз, братан, когда мы видимся, ты опускаешь голову, как маленькая девочка. Ты говоришь что хочешь побить и поиметь меня? Пошел ты нахер», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд.
Стрикленд раскритиковал Чимаева: «Хамзат умеет драться, но он не мужик»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Schmo
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