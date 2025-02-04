Стрикленд – о предложении отказаться от борьбы: «Все из-за тупейшего подсчета очков. Можно повалить кого-то и удерживать пять секунд, после чего он встанет и начнет бить тебя по морде»

Шон Стрикленд объяснил, почему предложил Дрикусу дю Плесси отказаться от борьбы.

«Отказ от борьбы? Все из-за тупейшего подсчета очков. Можно повалить кого-то и удерживать пять секунд, после чего он встанет и начнет бить тебя по морде. За что тут давать очки? Это абсолютно ничего не дает. У нас же не студенческая лига по борьбе», – заявил экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Бой за пояс UFC в среднем весе между Стриклендом и дю Плесси состоится 9 февраля в главном событии UFC 312.

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