Стрикленд – о предложении отказаться от борьбы: «Все из-за тупейшего подсчета очков. Можно повалить кого-то и удерживать пять секунд, после чего он встанет и начнет бить тебя по морде»
Шон Стрикленд объяснил, почему предложил Дрикусу дю Плесси отказаться от борьбы.
«Отказ от борьбы? Все из-за тупейшего подсчета очков. Можно повалить кого-то и удерживать пять секунд, после чего он встанет и начнет бить тебя по морде. За что тут давать очки? Это абсолютно ничего не дает. У нас же не студенческая лига по борьбе», – заявил экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Бой за пояс UFC в среднем весе между Стриклендом и дю Плесси состоится 9 февраля в главном событии UFC 312.
Стрикленд предложил дю Плесси отказаться от борьбы в бою на UFC 312: «Я собираюсь сделать из тебя мужика»
Дю Плесси отказался от предложения Стрикленда: «Львам не о чем договариваться с людьми»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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