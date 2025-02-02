Белал Мухаммад: «Безумно, что Чимаев финишировал Уиттакера, Имавов – Адесанью, но за титул будет драться парень, который 150 раз повалил Косту»

Белал Мухаммад считает, что Шон Стрикленд не заслуживает титульный бой.

«Безумно, что Хамзат Чимаев финишировал Роберта Уиттакера , Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью , но за титул будет драться парень, который 150 раз повалил Пауло Косту .

Но мы знаем, что он отлично умеет ныть и работать ртом. Кроме шуток, я это слышал от его отца», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси подерутся 9 февраля за титул среднего веса UFC.

Мухаммад – о Имавове: «Это проблема для UFC. Полагаю, он подерется с Борральо, если Чимаев получит титульник»

Стрикленд − Белалу: «Поезжай в Палестину и сделай что-нибудь, мне надоела твоя болтовня в соцсетях»