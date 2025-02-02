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Белал Мухаммад: «Безумно, что Чимаев финишировал Уиттакера, Имавов – Адесанью, но за титул будет драться парень, который 150 раз повалил Косту»

Белал Мухаммад считает, что Шон Стрикленд не заслуживает титульный бой.

«Безумно, что Хамзат Чимаев финишировал Роберта Уиттакера, Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью, но за титул будет драться парень, который 150 раз повалил Пауло Косту.

Но мы знаем, что он отлично умеет ныть и работать ртом. Кроме шуток, я это слышал от его отца», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси подерутся 9 февраля за титул среднего веса UFC.

Мухаммад – о Имавове: «Это проблема для UFC. Полагаю, он подерется с Борральо, если Чимаев получит титульник»

Стрикленд − Белалу: «Поезжай в Палестину и сделай что-нибудь, мне надоела твоя болтовня в соцсетях»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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