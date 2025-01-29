Перейра будет секундантом Стрикленда в бою с дю Плесси (MMA Fighting)
Алекс Перейра будет в углу Шона Стрикленда в бою с Дрикусом дю Плесси.
Как сообщает MMA Fighting, Алекс Перейра станет секундантом Шона Стрикленда в бою с Дрикусом дю Плесси за пояс UFC в среднем весе, который состоится 9 февраля в главном событии на UFC 312.
В январе-2024 дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал чемпионом UFC.
Алекс Перейра: «Я попросил о поединке с Анкалаевым. Можете спросить Уайта, я не вру»
Анкалаев – о желании Перейры драться с ним: «Полная чушь. Месяц назад он хотел другого соперника, но UFC сказали ему драться со мной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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