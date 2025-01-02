Стерлинг включил бой Махачев – Порье в число лучших за 2024 год: «Удушающий Ислама был одним из лучших за год»
«Бой года? На ум сразу приходит поединок Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда. Но их можно расставлять в любом порядке. Мне понравился бой Матеуша Гамрота и Дэна Хукера, а также хаотичная схватка Ислама Махачева и Дастина Порье, где все решилось в пятом раунде.
Дастин классно возвращал бой в стойку, менял позицию, бил. Но удушающий Махачева был одним из лучших за год.
Думаю, что бой года нужно выбирать между ними. А, стоп. Мыктыбек Оролбай и Матеуш Ребецки! Поляк против этого монгольского парня... сумасшедшая драка. Еще реально классный бой у Эстебана Рибовича и Даниэля Сельюбера.
Пожалуй, я выберу бой с участием Оролбая. У него на месте глаза был надувной шарик, а он не сдавался и шел до конца. Но никому не советую так делать», – сказал экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг в видео на своем ютуб-канале.
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