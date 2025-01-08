Опубликован официальный постер турнира UFC 312: дю Плесси − Стрикленд 2
UFC опубликовал официальный постер реванша Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда.
9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, в главном бою которого Дрикус дю Плесси подерется с Шоном Стриклендом за пояс в среднем весе.
В соглавном бою Вэйли Чжан подерется с Татьяной Суарес за пояс в минимальном весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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