Опубликован официальный постер турнира UFC 312: дю Плесси − Стрикленд 2

UFC опубликовал официальный постер реванша Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда.

9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 312, в главном бою которого Дрикус дю Плесси подерется с Шоном Стриклендом за пояс в среднем весе.

В соглавном бою Вэйли Чжан подерется с Татьяной Суарес за пояс в минимальном весе.

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