Дю Плесси отказался от предложения Стрикленда: «Львам не о чем договариваться с людьми»
Дрикус дю Плесси отказался от заключения договора с Шоном Стрилкендом об отказе от борьбы.
«Львам не о чем договариваться с людьми», − написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси, который 9 февраля подерется с Шоном Стриклендом.
Стрикленд предложил дю Плесси отказаться от борьбы в бою на UFC 312: «Я собираюсь сделать из тебя мужика»
Опубликован официальный постер турнира UFC 312: дю Плесси − Стрикленд 2
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дрикуса дю Плесси
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