Уайт – о следующем бое Махачева: «В работе много чего интересного»
Дана Уайт рассказал о следующем бое Ислама Махачева.
«Я улыбался, когда спросили про Махачева? Вы очень проницательны. У нас в работе много чего интересного. Каждый год я говорю себе – как нам повысить планку? Сейчас в работе много интригующих поединков», – сказал Дана Уайт.
Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»
Ислам Махачев: «Думаю перейти в полусредний вес - там можно и задержаться»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
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