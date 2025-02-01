Уайт – о следующем бое Махачева: «В работе много чего интересного»

Дана Уайт рассказал о следующем бое Ислама Махачева.

«Я улыбался, когда спросили про Махачева? Вы очень проницательны. У нас в работе много чего интересного. Каждый год я говорю себе – как нам повысить планку? Сейчас в работе много интригующих поединков», – сказал Дана Уайт .

Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»

Ислам Махачев: «Думаю перейти в полусредний вес - там можно и задержаться»