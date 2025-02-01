Уайт отказался называть следующего соперника Махачева: «Узнаете, как только объявим»

Дана Уайт отказался называть следующего соперника Ислама Махачева.

«Кто будет особенным соперником Махачева ? Вы узнаете, как только мы об этом объявим», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»

Уайт – о следующем бое Махачева: «В работе много чего интересного»