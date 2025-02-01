Уайт отказался называть следующего соперника Махачева: «Узнаете, как только объявим»
Дана Уайт отказался называть следующего соперника Ислама Махачева.
«Кто будет особенным соперником Махачева? Вы узнаете, как только мы об этом объявим», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»
Уайт – о следующем бое Махачева: «В работе много чего интересного»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем