Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»
Дана Уайт высказался о желании Ислама Махачева перейти в средний вес.
«Махачев перейдет в средний вес? Не знаю об этом. Если он хочет перейти в полусредний вес, мы можем поговорить об этом. Но переход в 84 кг − это совсем другой уровень», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Ислам Махачев: «Думаю перейти в полусредний вес – там можно и задержаться»
Имавов − о шансах Махачева в среднем весе: «В нем виден ментальный чемпионский фокус»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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