Уайт − о желании Махачева перейти в средний вес: «Можно поговорить про 77 кг, но 84 кг − это другой уровень»

Дана Уайт высказался о желании Ислама Махачева перейти в средний вес.

«Махачев перейдет в средний вес? Не знаю об этом. Если он хочет перейти в полусредний вес, мы можем поговорить об этом. Но переход в 84 кг − это совсем другой уровень», − сказал президент UFC Дана Уайт .

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