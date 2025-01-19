Махачев готов драться с дю Плесси: «Я могу взять и три титула. Клянусь, если Уайт даст мне контракт, то выйду против Дрикуса»

Ислам Махачев готов подняться в средний вес.

«Я могу взять и три титула. Просто дайте мне шанс. Я подерусь с Дрикусом дю Плесси , если мне дадут такую возможность.

Клянусь, если Дана Уайт даст мне контракт, то я возьму этот бой.

Алекс Перейра и полутяжелый вес? Это слишком», – сказал чемпион UFC Ислам Махачев .

Ислама Махачева просто невозможно не любить

Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба