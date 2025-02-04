Иван Штырков: «В российских ММА у женских боев нет будущего. И слава богу»
«В российских ММА у женских боев нет будущего. И по мужчинам-то много вопросов. Многие молодые ребята без работы сидят. Не знают, где бои брать. ACA – самая большая площадка в России, это делать не будет никогда. И слава богу. Феминистки, соберитесь, сейчас я по вам проедусь. Я рад, что они не пропагандируют женские ММА. Не хочу на это смотреть.
RCC, скорее всего, тоже закончили с этим. Все. Долгое время этого нет и не будет. Ты не получаешь ничего: ни зрелища, ни интереса, ни противостояний. Никакого выхлопа. Во что-то зарубежное можно себя погрузить, заработать деньги. Все, на территории России точно нет, ничего не будешь получать, скорее всего, даже бои», – сказал боец MMA Иван Штырков.
Штырков – о срыве боя с Немковым: «Противостояние с Витей точно закончено. Сама судьба не хочет, чтобы оно произошло»
Штырков советует Анкалаеву забороть Перейру: «Бразильца надо посадить на жопу, положить на канвас и посмотреть, что он будет делать. Нужно показать миру, что это не боец ММА»
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