Штырков – о поединке Павлович – Розенстрайк: «50 на 50. Если Сергей будет настроен на один удар, то это может не очень хорошо закончиться»

Иван Штырков считает равными шансы в поединке Павлович – Розенстрайк.

«Возникает много вопросов в голове, когда у тебя шесть побед подряд в первом раунде, а потом поражение в стартовом отрезке. Потом тебя еще в трех раундах избили, разбили навыками и с дистанции. Ничего не смог Павлович сделать. И идешь на серии поражений, понимая, что тебя и нокаутировать могут, и избить в трех раундах.

Навыков он не показал, еще и устал. Не набрал соревновательной функционалки, не получал урон, не терпел. Это очень многое значит. Никакое число спаррингов не даст столько, сколько один бой. Хоть год тренируйся, но один бой даст больше.

Еще одно дело, когда ты думаешь, что тебя могут уронить, а другое, когда тебя уронили. Это разные вещи. Поэтому я думаю, что Серега потихоньку теряет веру в себя. Нельзя выйти и одним ударом снести голову. И тебе ее снести могут. А еще может быть так, что и момента для удара не дождешься.

Розенстрайк – серьезный оппонент. Он бьет и дышит, и если Сергей будет настроен на один удар, то это может не очень хорошо закончиться. В этом бою 50 на 50», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Напомним, 1 февраля Сергей Павлович подерется на турнире UFC Fight Night 250 с Жаирзиньо Розенстрайком.

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