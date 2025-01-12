Штырков – о победе Копылова: «Рома – красавчик, на драйве. Дает уровень и зрелище»
Иван Штырков похвалил Романа Копылова за победу в поединке с Крисом Кертисом.
«Рома – красавчик, на драйве сейчас. Он хорошо идет, нашел свою ментальную составляющую, подобрал тренировочный процесс.
Дает уровень, дает зрелище. Молодец», – сказал боец MMA Иван Штырков.
Напомним, Копылов нокаутировал Кертиса на последней секунде поединка на UFC Fight Night 249.
Роман Копылов: «Не стал добивать Кертиса, поскольку знаю, что чем быстрее он вернется, тем лучше для его семьи»
Бонусы UFC Fight Night 249: Копылов против Кертиса – бой вечера, у Дерн и Алмейды – лучшее выступление
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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