Штырков – о срыве боя с Немковым: «Противостояние с Витей точно закончено. Сама судьба не хочет, чтобы оно произошло»

Иван Штырков рассказал о срыве боя с Виктором Немковым.

«Инициатива была совсем другая. Хотели Витю Немкова пригласить. В который раз не получается. Он дал добро, и мы согласились на промежуточный вес – 105 кг. Я вешу 102, мне без разницы. Позже Николай Клименко сообщил, что Немков травмировал руку и отказался от боя. Противостояние с Витей точно закончено. Сама судьба не хочет, чтобы оно произошло.

У нас оставалось около месяца. И согласился Алексей Кудин . Колоритный и известный спортсмен в мире кикбоксинга. Это не мой профиль, поэтому любой кикбоксер – испытание для меня. Был Ясуби Эномото , сейчас Кудин. Выносливый и быстрый против мощного и сильного», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Напомним, Штырков и Кудин подерутся 8 февраля в соглавном бою RCC Fair Fight.

Штырков советует Анкалаеву забороть Перейру: «Бразильца надо посадить на жопу, положить на канвас и посмотреть, что он будет делать. Нужно показать миру, что это не боец ММА»

Штырков – о поединке Павлович – Розенстрайк: «50 на 50. Если Сергей будет настроен на один удар, то это может не очень хорошо закончиться»