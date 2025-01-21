Штырков – об анонсе боя Перейра – Анкалаев: «Сейчас Алекса проверят по-настоящему»
Иван Штырков отреагировал на анонс боя Перейры и Анкалаева.
«Ну наконец-то! Я думаю, Магомед как никто другой заслужил второй шанс. И первый заслужил – у Яна Блаховича, считаю, он выиграл.
Сейчас Перейра точно встретится с оппонентом наивысшего уровня с точки зрения уровня единоборств, а не с каким-нибудь ударником или еще с кем-то. Магомед – тот человек, который во всей красе может показать, что такое ММА.
Сейчас Перейру проверят по-настоящему», – сказал боец MMA Иван Штырков.
Напомним, Перейра и Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313.
Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем