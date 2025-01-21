Штырков – об анонсе боя Перейра – Анкалаев: «Сейчас Алекса проверят по-настоящему»

Иван Штырков отреагировал на анонс боя Перейры и Анкалаева.

«Ну наконец-то! Я думаю, Магомед как никто другой заслужил второй шанс. И первый заслужил – у Яна Блаховича , считаю, он выиграл.

Сейчас Перейра точно встретится с оппонентом наивысшего уровня с точки зрения уровня единоборств, а не с каким-нибудь ударником или еще с кем-то. Магомед – тот человек, который во всей красе может показать, что такое ММА.

Сейчас Перейру проверят по-настоящему», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Напомним, Перейра и Анкалаев подерутся 8 марта в главном событии UFC 313.

Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»

Анкалаев – Перейре: «Ты подписал свидетельство о смерти»