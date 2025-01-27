Штырков советует Анкалаеву забороть Перейру: «Бразильца надо посадить на жопу, положить на канвас и посмотреть, что он будет делать. Нужно показать миру, что это не боец ММА»
«Перейру уже роняли. Почему бы и не упасть. Но мне бы хотелось, чтобы Анкалаев не зарубался с ним в стойке. Ему не нужно доказывать, что он лучше в ударке. Хочу, чтобы они подошли с тренером грамотно, с высшим уровнем профессионализма. Отработали смешанно: и забороли, и побили, и добили, и забили, показав Перейре, что ММА – это не только ударная техника. Тогда у него будут проблемы.
Зачем Анкалаеву доказывать, что он – лучший ударник? Нужно показать свой уровень: ты можешь ударить, забороть, задушить и отломать. Бразильца надо опустить вниз, посадить на жопу, положить на канвас и посмотреть, что он будет там делать. Показать миру, что это не боец ММА», – заявил боец MMA Иван Штырков.
Напомним, Анкалаев и Перейра подерутся 8 марта в главном событии UFC 313.
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