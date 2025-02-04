Борщев – о Махачеве: «Когда он задушил Оливейру, я понял, что он на каком-то недосягаемом уровне. Не вижу, что ему сейчас могут предложить»
Вячеслав Борщев считает, что у Ислама Махачева нет соперников в легком весе UFC.
«Я и так думал, что Ислам победит. Впервые обратил внимание, когда у него был бой с Дэном Хукером. Он еще не был чемпионом, но тогда я уже думал, что здесь что-то не то. А когда он задушил Чарльза Оливейру, то я уже понял, что он пока на каком-то недосягаемом уровне.
Понятно, что рано или поздно со всеми может какая-то беда случиться, но пока я не вижу, что ему могут предложить», – сказал боец UFC Вячеслав Борщев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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