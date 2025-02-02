Махачев – о победе Имавова: «Это было потрясающе. Поздравляю, братан»
Ислам Махачев поздравил с победой Нассурдина Имавова.
«Нассурдин, это было потрясающе. Поздравляю, братан», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью в главном событии UFC Fight Night 250.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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