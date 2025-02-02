Махачев – о победе Имавова: «Это было потрясающе. Поздравляю, братан»

Ислам Махачев поздравил с победой Нассурдина Имавова.

«Нассурдин, это было потрясающе. Поздравляю, братан», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью в главном событии UFC Fight Night 250.

Хабиб – о победе Имавова над Адесаньей: «Просто вау. Мои поздравления Нассурдину»

Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»