Имавов − о шансах Махачева в среднем весе: «В нем виден ментальный чемпионский фокус»
Нассурдин Имавов оценил шансы Ислама Махачева на титул UFC в среднем весе.
«Шансы Махачева на титул в среднем весе? Конечно, все возможно. Он сейчас дерется в 70 кг, но лучше сначала идти в 77 кг, а затем в 84. Но виден его ментальный чемпионский фокус», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.
Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»
Дю Плесси уверен, что победит Махачева: «У него феноменальная борьба, но я просто сильнее физически. Это имеет огромное значение»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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