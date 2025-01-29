Имавов − о шансах Махачева в среднем весе: «В нем виден ментальный чемпионский фокус»

Нассурдин Имавов оценил шансы Ислама Махачева на титул UFC в среднем весе.

«Шансы Махачева на титул в среднем весе? Конечно, все возможно. Он сейчас дерется в 70 кг, но лучше сначала идти в 77 кг, а затем в 84. Но виден его ментальный чемпионский фокус», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов .

Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»

Дю Плесси уверен, что победит Махачева: «У него феноменальная борьба, но я просто сильнее физически. Это имеет огромное значение»