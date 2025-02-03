Дрикус дю Плесси: «Не остановлюсь бить соперника, пока меня не остановит судья. Готов ли я убить человека на глазах у его семьи? Да. Поэтому я – чемпион мира»

Дрикус дю Плесси заявил, что готов убить соперника во время боя.

«После того, как я зашел в октагон, я не остановлюсь, только если это не сделает рефери. Я могу сидеть на сопернике 10 минут и бить его по лицу.

Это вопрос, который я, как современный гладиатор, должен задать себе: Готов ли я умереть? Безусловно. Это просто. Готов ли я убить человека на глазах у его семьи? Да. Именно поэтому я – чемпион мира. Потому что каждый раз отвечаю на него «да», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Дю Плесси уверен, что победит Махачева: «У него феноменальная борьба, но я просто сильнее физически. Это имеет огромное значение»

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