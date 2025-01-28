Дю Плесси уверен, что победит Махачева: «У него феноменальная борьба, но я просто сильнее физически. Это имеет огромное значение»

Дрикус дю Плесси объяснил, почему не сомневается в победе над Исламом Махачевым.

«Его борьба и грэпплинг феноменальны. Но я буду просто физически сильнее его. Это имеет огромное значение. Он крупный легковес, а я крупный средневес. Я одолею Ислама – в любом случае», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Ислам Махачев: «Думаю перейти в полусредний вес - там можно и задержаться»

Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»