Дю Плесси уверен, что победит Махачева: «У него феноменальная борьба, но я просто сильнее физически. Это имеет огромное значение»
Дрикус дю Плесси объяснил, почему не сомневается в победе над Исламом Махачевым.
«Его борьба и грэпплинг феноменальны. Но я буду просто физически сильнее его. Это имеет огромное значение. Он крупный легковес, а я крупный средневес. Я одолею Ислама – в любом случае», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Ислам Махачев: «Думаю перейти в полусредний вес - там можно и задержаться»
Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox Sports
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