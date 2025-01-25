Дрикус дю Плесси: «Было бы круто подраться с Махачевым. Я побью его»

Дрикус дю Плесси ответил Исламу Махачеву о возможном переходе в средний вес.

«Хорошо, что Махачев сказал так. Сейчас Ислам не получит этот бой, в этом не было бы смысла. Но если наступит момент, когда у меня не будет других соперников, было бы круто подраться с ним.

Он тренируется с природными средневесами. Но чемпион UFC в этом дивизионе только один, я побью его. Махачев – крупный для легкого веса, а я – крупный средневес. Между нами большая разница в габаритах», – сказал Дрикус дю Плесси.

Махачев готов драться с дю Плесси: «Я могу взять и три титула. Клянусь, если Уайт даст мне контракт, то выйду против Дрикуса»