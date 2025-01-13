Белал готов драться против Стрикленда в среднем весе: «Шон – буквальное определение слова «быдло». Люди должны заставить заплатить его за чушь, которую он несет»

Белал Мухаммад готов подняться в средний вес для поединка с Шоном Стриклендом.

«Надеюсь, что Стрикленда нокаутируют, он вырубится и не проснется. Но все равно я хотел бы подняться в весе и подраться с ним, независимо от того, есть у него пояс или нет.

Шон – буквальное определение слова «быдло». Люди должны заставить заплатить его за чушь, которую он несет», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад .

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