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Белал считает, что Нурмагомедов победил Двалишвили: «Умар 3-2»

Белал Мухаммад считает, что Умар Нурмагомедов победил Мераба Двалишвили.

«Умар 3-2», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Умар проиграл Мерабу единогласным решением судей в соглавном бою UFC 311.

Казалось, команду Хабиба не передышать. Тогда почему Умар так устал?

Умар сломал руку в бою против Мераба. Главная причина первого поражения?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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Мераб - Умар
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