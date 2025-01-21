Мераб Двалишвили вошел в топ-5 рейтинга P4P UFC

Мераб Двалишвили попал в топ-5 обновленного рейтинга P4P UFC.

Двалишвили занял пятую строчку, опередив Белала Мухаммада и Дрикуса дю Плесси . Лидирует по-прежнему чемпион легкого веса Ислам Махачев .

Также отметим, что в рейтинге легчайшего дивизиона Петр Ян поднялся на вторую строчку, опередив Умара Нурмагомедова .

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Махачев заработал за титульник $200 тысяч – меньше, чем соперник. Чего?