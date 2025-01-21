Мераб Двалишвили вошел в топ-5 рейтинга P4P UFC
Мераб Двалишвили попал в топ-5 обновленного рейтинга P4P UFC.
Двалишвили занял пятую строчку, опередив Белала Мухаммада и Дрикуса дю Плесси. Лидирует по-прежнему чемпион легкого веса Ислам Махачев.
Также отметим, что в рейтинге легчайшего дивизиона Петр Ян поднялся на вторую строчку, опередив Умара Нурмагомедова.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
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