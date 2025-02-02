Мухаммад – о Имавове: «Это проблема для UFC. Полагаю, он подерется с Борральо, если Чимаев получит титульник»

Белал Мухаммад предположил будущего соперника Нассурдина Имавова.

«Да, Имавов – это проблема для UFC. Полагаю, его следующим соперником будет Кайо Борральо , если Хамзат Чимаев получит титульник», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

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