Мухаммад – о Имавове: «Это проблема для UFC. Полагаю, он подерется с Борральо, если Чимаев получит титульник»
Белал Мухаммад предположил будущего соперника Нассурдина Имавова.
«Да, Имавов – это проблема для UFC. Полагаю, его следующим соперником будет Кайо Борральо, если Хамзат Чимаев получит титульник», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Имавов – после победы над Адесаньей: «Думаю, теперь я заслужил титульник»
Бонусы UFC Fight Night 250: Имавов – лучшее выступление вечера, Нурмагомедов – Оливейра – лучший бой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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